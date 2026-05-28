Зеленский написал письмо Трампу с просьбой срочно прислать ракеты для систем ПВО

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский попросил американского президента Дональда Трампа и Конгресс США срочно поставить ракеты для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и других систем ПВО на фоне усиления российских атак. Письмо опубликовал журналист Axios Барак Равид и Kyiv Independent.

«Когда речь идет о защите от баллистических ракет, мы почти всегда полагаемся исключительно на Соединенные Штаты», а Patriot остаются «самым эффективным» средством против российских ударов, отметил Зеленский.

Президент опасается, что текущих украинских запасов снарядов для Patriot и других западных систем может не хватить для отражения новых атак. Он напомнил, что в ночь на 24 мая Россия обстреляла Киев с применением 600 дронов и 90 ракет, включая новейшие баллистические «Орешники», а затем анонсировала «системные» удары. Зеленский подчеркнул, что Украина готова покупать Patriot и ракеты к ним, а также предложил наладить их совместное производство с США и европейскими союзниками. По его словам, баллистические ракеты остаются «последним крупным преимуществом» президента России Владимира Путина в конфликте.

В письме Зеленский также сообщил о проблемах со снабжением ВСУ по программе PURL, в рамках которой союзники по НАТО финансируют закупки американского вооружения для Украины. По его словам, текущие темпы этих поставок «больше не соответствуют уровню угрозы», с которой сталкивается страна.

Зеленский добавил, что в настоящее время Украина производит больше беспилотников, чем Россия, и предложил США формат сотрудничества «Drone Deals». Он также напомнил, что украинские специалисты помогали странам Ближнего Востока усиливать ПВО против иранских угроз, в том числе для защиты американских баз.

Посол Украины в США Ольга Стефанишина передала письмо представителям Белого дома и членам Конгресса, включая спикера Палаты представителей Майка Джонсона.

Позже в вечернем обращении Зеленский подтвердил, что отправил специальное письмо Трампу и американскому Конгрессу.

«Важно, чтобы Америка Украину услышала. Мы понимаем, что много глобального внимания сейчас — войне в Иране. Нужно останавливать войну и здесь, в Европе, — заявил он. — И чем быстрее мы сможем дать больше защиты от баллистики, тем быстрее мы сможем сделать так, чтобы дипломатия сработала».