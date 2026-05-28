США нанесли удары по военному объекту в Иране. Тегеран объявил об ответном ударе по американской авиабазе

CentralAsia (CA) - Американские военные нанесли новые удары по Ирану, поразив военный объект и сбив четыре иранских беспилотника, представлявших угрозу в районе Ормузского пролива, сообщил агентству Reuters в среду американский чиновник.

По словам чиновника, военные поразили иранский наземный пункт управления в Бандар-Аббасе, который готовился к запуску пятого беспилотника.

«Эти действия были взвешенными, носили исключительно оборонительный характер и были направлены на поддержание режима прекращения огня», - также заявил он.

Иранские СМИ сообщили о трех взрывах в этом районе в четверг около 1:30 утра по местному времени.

Это заявление прозвучало спустя несколько часов после того, как президент Дональд Трамп на заседании кабинета министров в среду опроверг сообщение иранского государственного телевидения о том, что оно получило неофициальный проект соглашения о восстановлении коммерческого судоходства через пролив до довоенного уровня в течение месяца, при этом Иран и Оман будут совместно регулировать движение судов. Трамп заявил, что ни одна страна не будет контролировать этот водный путь, и пригрозил Оману.

«Это международные воды, и Оман будет вести себя так же, как и все остальные, или нам придется их взорвать. Они это понимают, и с ними все будет в порядке», - заявил президент США.

В репортаже иранского телевидения о рамочном соглашении говорилось, что США также снимут блокаду иранских портов и выведут свои войска из окрестностей Ирана.

Глава комитета по национальной безопасности иранского парламента Ибрахим Азизи заявил, что «риторика» Трампа не заставит Иран отказаться от своих требований по обогащению урана, установлению контроля над проливом и снятию санкций против него.

Позже в четверг Корпус стражей исламской революции заявил об ударе по американской авиабазе после атаки США в районе аэропорта Бендер-Аббас, сообщает Tasnim.

По данным КСИР, удар нанесли около 04:50 по местному времени. Точное местоположение базы военные раскрывать не стали.

В Иране предупредили: в случае новых атак ответ будет «более решительным». Ответственность за возможные последствия возложили на «агрессора».

В понедельник американские военные также нанесли удары по южному Ирану, назвав это оборонительной акцией, но Иран считает это «грубым нарушением» режима прекращения огня, которое вступило в силу в начале апреля. В число целей США вошли катера, пытавшиеся установить мины, и ракетные пусковые установки, которые, по заявлению Центрального командования США, представляли угрозу для американских войск.