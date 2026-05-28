В ВОЗ заявили, что борьбе с Эболой в Конго мешает война

CentralAsia (CA) - Вспышка, вызванная штаммом вируса лихорадки Эбола, известным как Бундибугйо, уже привела к предполагаемым 220 смертельным исходам и 900 случаям заражения в Конго и Уганде, сообщает Reuters.

По состоянию на прошлую неделю было выявлено и отслежено лишь 7% из 1261 человека, считающихся контактными лицами предполагаемых больных лихорадкой Эбола. 27 мая ВОЗ оценила это число уже более чем в 2000 человек.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что вспышка заболевания опережает меры реагирования.

Ведущий южноафриканский эпидемиолог и один из ключевых консультантов Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний профессор Салим Абдул Карим заявил, что вспышка распространяется с «головокружительной скоростью».

«Итог: вакцины не существует. Лекарства не существует. Вирус циркулировал незамеченным в течение шести недель. Подтверждено трансграничное распространение. Медицинские работники умирают. Каждый день без достаточного финансирования мер реагирования – это день, когда вспышка набирает обороты», – говорится в презентации группы ВОЗ по Африке.

Глава ВОЗ также заявил, что борьбе с Эболой в Конго мешают военные действия, которые недавно возобновились в восточной части страны.

«Остановка передачи Эболы полностью зависит от гуманитарного доступа <...> Мы не можем завоевать доверие сообщества или изолировать больных, пока падают бомбы. Мы призываем все воюющие стороны согласиться на немедленное прекращение огня для сдерживания этой вспышки. Чтобы обеспечить нам безопасный и устойчивый доступ для медицинских бригад. Мы умоляем сделать приоритетом выживание человека превыше всего остального», – написал Тедрос Адханом Гебрейесус в X.

С 17 мая, когда Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола в Конго чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного масштаба, 11 стран усилили меры по ограничению поездок.

В США, Уганде, Канаде, на Багамских островах, в Индии, Иордании, Бахрейне, Таиланде, Кении, Мексике и на Каймановых островах ввели ограничения, в том числе запрет на въезд для жителей Конго, Уганды и Южного Судана, а также объявили об усилении медосмотре и возможном карантине для иностранцев.