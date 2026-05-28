Россия и Афганистан подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве
Иллюстрациялык сүрөт
CentralAsia (CA) -  Россия и Афганистан подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве на форуме в Московской области, передает «Интерфакс».

Как отмечают «Важные истории», подобные соглашения обычно подразумевают обмен сторонами оружием, лицензиями, военными технологиями и ведение совместных разработок.

Ранее в среду на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу министр обороны Афганистана Мохаммад Якуб заявил, что Кабул и Москва расширили двусторонние отношения. «Взаимодействие с Россией имеет важное значение для нас. Афганистан и Россия имеют долгие и исторические отношения, в этом направлении мы хотим двигаться дальше. Мы расширили двусторонние отношения», - сказал он.

Шойгу на той встрече заявил: «Убеждены, что страны Запада должны разморозить заблокированные афганские активы, в полной мере признать всю полноту ответственности за свое 20-летнее присутствие в Афганистане и взять на себя все бремя постконфликтного восстановления страны».

Россия в 2021 году стала первой страной, которая признала правительство «Талибана» в Афганистане. Движение пришло к власти после того, как из страны ушли войска США.

