Узбекистан отказался от практики государственного регулирования цен на уголь

Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) - С 1 июня 2026 года Узбекистан отменит практику установления государственных цен на уголь и исключит данный вид топлива из перечня стратегически значимых товаров. Подобную инициативу одобрил президент страны Шавкат Мирзиёев в ходе презентации мер по развитию угольной промышленности, передает его пресс-служба.

Актуальность перехода на рыночное ценообразование объясняется тем, что действующее сейчас административное регулирование стоимости угля сказывается на финансовой устойчивости производителей, возможности привлечения новых инвестиций и наращивания объемов добычи. Таким образом, теперь цена будет формироваться исходя из спроса и предложения, а реализовывать топливо потребителям начнут через биржевые торги.

По словам ответственных чиновников, новый подход обеспечит создание открытой конкурентной среды в отрасли и равных условий для всех предприятий. Причем тепловые электростанции и крупные покупатели смогут приобретать уголь на основе процедуры «запроса предложений» по средней биржевой стоимости за соответствующий отчетный период.

Для сохранения стабильных поставок топлива населению и бюджетным организациям внедрят отдельный механизм, предполагающий реализацию угля предпринимателям-поставщикам через специальную торговую площадку. Бизнесмены будут отбираться на основе таких критериев, как наличие складских помещений и техники, а также на основании налогового рейтинга.

Чтобы устранить ценовой разрыв, на железнодорожные перевозки угля установят единый тариф по всей республике.

Также было объявлено о ликвидации госкомпании «Кумир таъминот», курировавшей поставки данного вида топлива гражданам и учреждениям. Склады предприятия и технические средства продадут путем аукционных торгов.

На презентации было уделено внимание поддержке социально уязвимых слоев населения. В связи с чем в июне-декабре семьям из Социального реестра, купившим уголь через систему mycoal.uz, выделят материальную помощь в размере до 600 тысяч сумов ($50).

Мирзиёеву также доложили о реализации инвестиционного проекта по освоению угольного месторождения «Нишбош» в Ангрене. Общие запасы данного рудника составляют 233 млн тонн, годовая мощность добычи — 10 млн тонн. Отмечалось, что в рамках проекта стоимостью $494 млн будет создано 880 рабочих мест.