Парламент Венгрии остановил выход страны из Международного уголовного суда, начатый предыдущим премьером Виктором Орбаном

Петер Мадьяр // Правительство Венгрии

CentralAsia (CA) - Парламент Венгрии одобрил отзыв решения о выходе страны из Международного уголовного суда (МУС), передает Telex.

За законопроект, который внес в парламент новый премьер Венгрии Петер Мадьяр, проголосовали 133 депутата его партии «Тиса». 37 представителей «Фидес» (это партия бывшего премьера Виктора Орбана) выступили против.

Мадьяр при внесении законопроекта заявил, что для поддержания международного мира и безопасности, а также защиты прав человека «крайне необходимо привлекать виновных в самых тяжких международных преступлениях к ответственности в международном судебном органе».

Выход из Международного уголовного суда инициировал бывший премьер Венгрии Виктор Орбан в апреле 2025 года. В июне Венгрия подала официальное уведомление о выходе генеральному секретарю ООН, процесс должен был завершиться в июне 2026 года. Однако после победы на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» ее лидер Петер Мадьяр, ставший новым премьером, заявил, что остановит выход страны из МУС.

При Орбане в Венгрию приезжал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, в отношении которого Международный уголовный суд выдал ордер на арест. Однако Орбан пообещал Нетаниягу, что тот не будет арестован и назвал решение МУС «наглым, циничным и совершенно неприемлемым». Мадьяр в ответ на вопрос журналистов о будущем возможном приезде Нетаниягу сказал, что «ясно донес» до израильского премьер-министра намерение Венгрии остаться членом МУС и «ничего не скрывал».