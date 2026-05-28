В Казахстане 1179 человек привлекли к ответственности за ношение одежды, скрывающей лицо

CentralAsia (KZ) -  1179 человек в Казахстане привлекли к ответственности за ношение одежды, скрывающей лицо, сообщает Polisia.kz.

Запрет предусмотрен пунктом 3 статьи 75 закона «О профилактике правонарушений». Нарушением признаётся ношение одежды, закрывающей лицо так, что визуально распознать человека сложно или невозможно. Запрет не распространяется на случаи, когда лицо закрывают из-за погодных условий, по медицинским показаниям, а также при исполнении служебных обязанностей и участии в спортивных и культурных мероприятиях. 

Ответственность за нарушение запрета установлена в статье 434-3 Кодекса об административных правонарушениях. За первое нарушение гражданин получает предупреждение. Повторное нарушение в течение года уже влечёт штраф в размере 10 месячных расчётных показателей.

В ДУМК отмечали, что запрет на ношение одежды, скрывающей лицо, вызван не ограничением какого-либо религиозного убеждения или личного выбора, а прежде всего необходимостью обеспечения общественной безопасности.

