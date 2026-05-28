Трамп поддержал Пашиняна на выборах в Армении

CentralAsia (CA) -  Президент США Дональд Трамп заявил в Truth Social, что «полностью и безоговорочно» поддерживает премьер-министра Армении Никола Пашиняна на предстоящих парламентских выборах. 

Он назвал Пашиняна своим «большим другом» и лидером, который делает Армению «сильной, богатой и очень безопасной». По словам американского президента, Пашинян «полностью разделяет» его «видение мира и процветания для Армении и всего региона Южного Кавказа». 

Трамп заявил, что недавно Армению посетил госсекретарь США Марко Рубио, который согласовал «несколько важных сделок», а вскоре Вашингтон и Ереван «запустят движение по «маршруту Трампа». 

«По этим причинам Никол получает мою полную и безоговорочную поддержку на переизбрание 7 июня 2026 года. С помощью Никола мы поднимем Соединенные Штаты, Армению, Южный Кавказ и Центральную Азию на невиданные ранее высоты», - написал Трамп. 

Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. Никол Пашинян возглавляет партию «Гражданский договор». Его основные соперники на выборах — блок «Армения» во главе с бывшим президентом страны Робертом Кочаряном, а также блок «Сильная Армения», учрежденный бизнесменом Самвелом Карапетяном. Карапетян находится под домашним арестом из-за уголовного дела о публичных призывах к захвату власти.

