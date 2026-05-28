Путин отметил инициативы Токаева по продвижению русского языка

визит Владимира Путина в Астану 28 мая 2026

CentralAsia (KZ) - Президент России Владимир Путин отметил инициативы президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по продвижению русского языка, передает РБК.

«Я особо хочу отметить создание по вашей (Токаева) инициативе международной организации по русскому языку, которая уже приступила к своей основной деятельности», - сказал Путин.

Он также сообщил, что обсуждал эту тему с Токаевым в неформальной обстановке, где казахстанским президентом были высказаны предложения по дальнейшей организации работы и развитию соответствующих инициатив.

«Хочу вас за это поблагодарить», — добавил Путин.

Визит Путин в Казахстана проходит с 27 по 29 мая и приурочен к саммиту Евразийский экономический союз. 28 мая пройдут официальные мероприятия с участием российской делегации и церемониальные элементы госвизита, а во второй половине дня — форум ЕАЭС с участием глав государств.

29 мая состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения