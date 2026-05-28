Президенты Казахстана и России провели переговоры в узком составе

визит Владимира Путина в Астану 28 мая 2026

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин провели переговоры в узком составе, сообщает Акорда.

«Хотел бы от всей души поприветствовать Вас в нашей столице с государственным визитом. Это событие имеет огромное значение с точки зрения развития стратегического партнерства и союзнических взаимоотношений между нашими странами. Но, полагаю, имеет также большое значение с точки зрения обеспечения безопасности, стабильности на Евразийском континенте, поскольку наши страны, по сути, являются основой данного огромного Евразийского пространства», - поприветствовал глава государства Владимира Путина.

Касым-Жомарт Токаев отдельно отметил совместное заявление о семи основах стратегического партнерства и союзнических отношений Казахстана и России, подчеркнув значимость этого документа для двустороннего сотрудничества.

«Я сам работал над этим документом, вносил поправки. Полагаю, что он войдет в летопись сотрудничества между нашими странами и будет иметь очень большое значение», - заявил Токаев.

Кроме того, президент Казахстана поблагодарил Путина за личную поддержку проекта строительства АЭС в Казахстане.

В свою очередь глава России поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за приглашение и напомнил, что в прошлом году президент Казахстана посетил Россию с государственным визитом, по итогам которого стороны сделали дополнительные шаги по углублению стратегического партнерства.

