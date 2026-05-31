Ученые зафиксировали замедление вращения Земли

CentralAsia (CA) - Вращение Земли замедляется из‑за таяния полярных льдов, вызванного изменением климата. Это увеличивает продолжительность дня на 1,33 миллисекунды за столетие, что является «беспрецедентным» показателем за 3,6 млн лет, выяснили ученые из Венского университета и Цюрихского технологического института, передает BBC Science Focus.

«Изменение энергии вращения Земли эквивалентно землетрясению магнитудой 9,0», – заявил ведущий автор исследования Мостафа Киани Шахванди. Соавтор работы Бенедикт Соя уточнил: требуемое перераспределение массы – около 1000 гигатонн, или куб льда высотой 10 км над Нью‑Йорком. По его словам, «влияние человека на земную систему стало настолько глубоким, что мы теперь меняем саму природу вращения Земли».

Последствия глобального потепления для вращения планеты ученые назвали «идеальным стечением обстоятельств»: хрупкие ледяные щиты и естественный рост CO₂ спровоцировали масштабное таяние и около 2 млн лет назад. Человеческая деятельность за столетие сравнялась с той силой. По прогнозам, к концу века изменение климата станет главным фактором удлинения суток, обогнав гравитационное влияние Луны. Изменения критичны для сверхточной синхронизации GPS.

По данным прошлых исследований, таяние ледников уже изменило форму планеты, сделав ее более сплюснутой и переместив массу от полюсов к экватору. При этом еще в 2024 году ученые связали этот процесс с увеличением продолжительности дня на 2,62 миллисекунды к концу века. Согласно недавнему докладу Всемирной метеорологической организации, энергетический дисбаланс Земли в 2025 году достиг рекордного уровня за всю историю наблюдений.