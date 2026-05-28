Мажилис ратифицировал соглашение о режиме казахстанско-узбекской границы

CentralAsia (KZ) - Депутаты мажилиса в четверг в ходе пленарного заседания приняли законопроект «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о режиме казахстанско-узбекской государственной границы». Документ определяет правила и порядок содержания, пересечения, осуществления полетов и ведения иной деятельности на государственной границе, передает Власть.кз.

«Основной целью соглашения является установление правовой основы и регулирование отношений между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан на государственной границе», - сказал заместитель председателя комитета национальной безопасности - директор пограничной службы Ерлан Алдажуманов.

Документ устанавливает режим государственной границы и определяет правила, действующие на самой границе, а также в пограничных полосах. В частности, речь идет о содержании казахстанско-узбекской государственной границы, ее пересечения лицами, транспортными средства и перемещения грузов и иного имущества, осуществления полетов, а также ведение хозяйственной, промысловой или иной деятельности, проведения общественно-политических, культурных или иных мероприятий и разрешения пограничных инцидентов.

Как подчеркнул Алдажуманов, соглашение является бессрочным и остается в силе до тех пор, пока одна из сторон не уведомит другую сторону в письменной форме по дипломатическому каналу. При этом соглашение прекращает свое действие по истечении трех месяцев со дня получения такого уведомления.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения