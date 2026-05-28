Ввод первого блока АЭС в Казахстане ожидается в 2034 году

CentralAsia (KZ) - Запустить первый блок атомной электростанции в Казахстане планируют в 2034 году, сообщил в четверг председатель агентства по атомной энергетике Алмасадам Саткалиев, передает «Власть.кз».

По его словам, работы уже начаты – сейчас проводятся инженерные изыскания, а строительство на площадке должно начаться в 2027 году.

«В среднем строительство занимает до 10 лет, но, по договоренности с нашими коллегами, мы ожидаем ввод первого блока уже в 2034 году – через семь лет после заливки первого бетона», - сказал Саткалиев.

Проектно-изыскательные работы на площадке будущей первой АЭС в районе озера Балхаш планировалось начать летом прошлого года. Тогда Саткалиев отмечал, что в мире оптимальным сроком считается 12 лет, но с китайскими партнерам есть возможность построить за шесть лет.

