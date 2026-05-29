Книга монгольского автора Strategy Is Attitude стала бестселлером в четырех категориях на Amazon

CentralAsia (MNG) - Новая книга по стратегии из Монголии, Strategy Is Attitude: The Missing Half of Strategy («Стратегия — это отношение: недостающая половина стратегии»), вскоре после выхода на Amazon стала бестселлером в четырех категориях, привлекая внимание читателей по всему миру, — о чем говорится в сообщении MiddleAsianNews.

Эти 4 категории:

Strategic Management #1 Strategy & Competition #1 Business Systems & Planning #1 Business Economics #1

Книга написана Ганзоригом Өлзийбаяром, председателем «Mandal Financial Group». Как видно из введения к книге, её уникальность заключается в том, что она предлагает совершенно новую теорию в области стратегических исследований. Автор утверждает: «Я изучил все стратегические теории, появившиеся за последние 50 лет, выявил их недостатки и переработал».

Книга Strategy Is Attitude («Стратегия — это отношение») — это произведение, объединяющее историческое мышление монголов, стратегию Чингисхана, а также современные концепции принятия деловых решений и психологии. По мнению автора, стратегический склад ума присущ каждому, но современная система образования подавляет его. Прочитав эту книгу, каждый сможет пробудить в себе стратегическое мышление и добиться успеха в работе и жизни. Он также упомянул в интервью, что «монголы — это нация, обладающая стратегическим мышлением».

Ганзориг по профессии финансист и трейдер, и в возрасте 27 лет он начал применять стратегические знания на практике, став генеральным директором страховой компании Tenger Insurance. В возрасте 33 лет он стал президентом и испольнительным директором банка ГОЛОМТ, проведя масштабные управленческие изменения в банковской отрасли, которые в то время привлекли к себе внимание. Эта книга — его шестая работа, а среди предыдущих бестселлеров в Монголии — «Философия финансов», «Психология управления» и «Управление деньгами».

Ганзориг Өлзийбаяр также инициировал, основал и обеспечил устойчивое функционирование неправительственных организаций, таких как Движение за реформу образования, Движение за пенсионную реформу, Ассоциация финансовых рынков и Форум менеджмента, которые стремятся поддерживать реформы в областях образования, пенсионных систем, финансовых рынков и управления.

Описание этой книги на Amazon:

«Оригинальный аргумент о том, что движущей силой стратегического гения Чингисхана была не тактика, а отношение — с последствиями, выходящими далеко за рамки военной истории».

— Джек Уэзерфорд, автор бестселлера New York Times «Чингисхан и создание современного мира».

Каждый стратег изучает процесс. Почти никто не учится отношению.

В течение пятидесяти лет стратегия рассматривалась как сознательная, аналитическая дисциплина. Инструменты улучшились. Уровень неудач не изменился. В книге «Стратегия — это отношение» утверждается, что это происходит потому, что стратегия слишком требовательна к сознанию, и что настоящим двигателем стратегического суждения является подсознание.

Направления, определяющие подсознательную обработку информации, определяют, видит ли стратег реальность или иллюзию. Если ошибиться, никакой анализ не спасёт. Если же всё сделать правильно, стратегическое восприятие станет инстинктивным.

Только один лидер в истории систематически прививал эту способность другим: Чингисхан. Начав с нуля, он создал единственную систему управления, которая массово производила стратегов и поддерживала стратегическое превосходство после смерти основателя. Александру это не удалось. Наполеону это не удалось. Ни одной современной корпорации это не удалось.

Эта книга показывает, как это было сделано и как это можно сделать снова.

Ганзориг вырос, занимаясь скотоводством в монгольской степи, в той же местности, которая породила самых эффективных стратегов в истории.

Он представляет новое поколение бизнесменов, которые сочетают в себе предпринимательскую деятельность, общественную работу и научную деятельность.

Продажи более 3 миллионов книг на Amazon каждый год – это невероятное достижение для книги, написанной монголом, которая возглавила 4 категории. Желаем автору всяческих успехов в его будущих начинаниях!

