Монгольский посол встретилась с Лехом Валенсой, символом демократии в Восточной Европе

CentralAsia (MNG) - Посол Монголии в Варшаве Оюундарь Наваан-Юндэн встретилась с бывшим президентом Республики Польша Лехом Валенсой 27 мая 2026 года и обменялась мнениями об историческом опыте демократического перехода в Монголии и Польше, а также о его актуальности сегодня, — пишет MiddleAsianNews.

После встречи посол посетила Европейский центр солидарности, где осмотрела постоянную экспозицию, посвященную движению «Solidarność» и демократическим преобразованиям в Польше, получив более глубокое представление о пути страны к демократии.

В период волны демократических перемен в Восточной Европе монгольские активисты установили контакты с польским движением «Solidarność», чья поддержка — от обмена опытом участия в выборах до предоставления полиграфического оборудования, информационных материалов и символического поощрения — сыграла важную роль в мирном переходе Монголии к демократии, многопартийных выборах 1990 года и, в конечном итоге, в принятии Демократической конституции 1992 года.

Лех Валенса (Lech Wałęsa) — польский политический деятель, активист и защитник прав человека, первый руководитель профсоюза «Solidarność», президент Польши в 1990—1995 годах. Лауреат Нобелевской премии мира 1983 года.

В 2013 году вышел фильм Wałęsa. Człowiek z nadziei («Валенса. Человек из надежды») режиссёра Анджея Вайды, где рассказывается о политической карьере и личной жизни Леха Валенсы. Роль Валенсы исполнил Роберт Венцкевич.

В 2013 году в гданьской мастерской скульптор Ершов, Геннадий Алексеевич создал портрет Леха Валенсы под названием «Noblista».

Упомянут в песне «Новая патриотическая» группы Гражданская оборона, а также в «Подвиге разведчика» Александра Башлачёва. В 2017 году был упомянут в русской локализации фильма Justice League («Лига справедливости»).

