Монгольские захоронения возрастом 2000 лет раскрывают тайны империи, построенной на власти, богатстве и союзах

Тамирский некрополь в Монголии. // Фото: Амелин Алкуфф.

CentralAsia (MNG) - По информации MiddleAsianNews, новое исследование из Монголии предполагает, что власть и богатство оказывали более сильное влияние на древнее кладбище хунну-монголов, чем семейные связи, что ставит под сомнение идею о том, что места захоронения родственников всегда организовывались в основном по принципу родства.

Исследование, проведенное под руководством Амелин Алкуфф и опубликованное в журнале Antiquity, посвящено тамирскому кладбищу в монгольской степи. Этот объект датируется примерно 100 годом до н.э. – 100 годом н.э., периодом значительных перемен для хунну-монголов, могущественной кочевой империи, некогда господствовавшей в некоторых частях Центральной Азии.

Исследователи изучают кладбище Тамир

Ранее проведенные исследования ДНК показали, что некоторые люди, похороненные в Тамире, принадлежали к двум разветвленным семейным линиям. В этих родословных фигурировали 20 человек, представляющих до шести поколений. Это открытие подняло важный вопрос: было ли кладбище организовано как семейное захоронение, или же ранг и социальный статус определяли, кто где похоронен?

Для ответа на этот вопрос исследователи использовали генетические данные, местоположение захоронений, конструкцию погребальных сооружений и погребальные принадлежности. Они также применили статистические инструменты и методы машинного обучения для поиска скрытых закономерностей на кладбище.

Богатство сыграло важную роль

Результаты указывают на сложную систему захоронений. Семейные связи имели значение, но сами по себе они не объясняли устройство кладбища. Богатство и социальный статус играли более важную роль в формировании планировки, глубины гробниц и предметов, помещаемых вместе с умершими.

В Тамире некоторые захоронения представителей знати были большими и глубокими. Среди них были два гроба, конские кости, предметы роскоши и импортные товары, в том числе вещи, связанные с Китаем. Более бедные могилы были менее глубокими и содержали мало ценных предметов или вовсе не содержали их. В некоторых могилах отсутствовали гробы.

Исследователи обнаружили, что состоятельные люди чаще получали схожие условия захоронения, даже если они не были близкими родственниками. Напротив, некоторые люди из одной и той же семейной линии были похоронены в разных частях кладбища или получили различное обращение.

Эта закономерность позволяет предположить, что Тамир был не просто «семейным кладбищем». Это было также место, где социальный статус, политическая роль и символическая власть влияли на решения о захоронении.

Семейные узы по-прежнему имели значение

В ходе исследования были выявлены две основные линии, обозначенные как А и В. Представители рода А были похоронены преимущественно в центральной части кладбища. Члены рода В были похоронены на большем расстоянии друг от друга. Некоторые из них находились на расстоянии более 250 метров друг от друга.

Супругов часто хоронили рядом друг с другом. Маленьких детей иногда хоронили рядом с бабушками и дедушками. Однако исследователи заявили, что на этом месте похоронено лишь небольшое количество близких родственников из каждого поколения. Это означает, что многие братья, сестры и другие члены семьи, вероятно, были похоронены в других местах.

Такая избирательная модель позволяет предположить, что кладбище, возможно, предназначалось для определенных лиц с особым статусом, а не для целых семей.

Количество захоронений демонстрирует признаки сокращения

Время проведения похорон также имеет значение. Кладбище использовалось в период, когда хунну-монголы испытывали давление со стороны китайской династии Хань. Исследователи отмечают, что последние захоронения выглядят менее ценными, чем более ранние. Это может отражать ослабление северных хунну-монголов после военных поражений и экономического спада.

Исследование также показало, что некоторые погребальные традиции передавались из поколения в поколение. Глубина гробницы, количество гробов и определенные предметы, представляющие особый престиж, свидетельствуют о вертикальной передаче традиций от одного поколения к другому.

Другие обычаи, включая расположение гробниц, использование керамики, светильников, мечей и извлечение черепов, по-видимому, отражают более широкие социальные привычки, разделяемые не только членами одной семьи.

Результаты исследований свидетельствуют о сложности общества

Исследователи заявили, что такое сочетание демонстрирует, как биологическое родство, брачные союзы, гендерные роли и принадлежность к элите формировали погребальную практику.

Полученные результаты также поднимают новые вопросы о политической жизни хунну-монголов. Исследователи предполагают, что две родословные линии в Тамире могут отражать разные ветви местного руководства. Одна линия могла занимать более центральную или ведущую роль, в то время как другая могла приобрести значение благодаря богатству или внешним союзам.

Исследование показывает, как современные методы могут изменить устоявшиеся представления о древних обществах. ДНК может выявить родственные связи, но сама по себе она не может объяснить социальную жизнь. В Тамире выбор захоронений отражал не только кровное родство. Он показывал мир, сформированный властью, богатством, союзами и традициями.

Исследователи заявили, что такой подход может помочь археологам пересмотреть оценку других древних кладбищ в Монголии и Евразии, особенно там, где трудно разделить семейные связи и социальную иерархию.

