Большой шлем Улаанбаатара станет одним из самых захватывающих соревнований по дзюдо

CentralAsia (MNG) - В настоящее время на турнире Большой шлем Улаанбаатара 2026 зарегистрировались 413 дзюдоистов из 55 стран, в том числе одни из самых сильных борцов с боевым духом из Северной Кореи. Об этом сообщает MiddleAsianNews.

Ожидается, что это будет крупнейший турнир со времен Большого шлема в Париже в 2024 году. Турнир «Большой шлем Парижа 2024» отметил свой 50-й юбилей и стал важным трамплином для олимпийской квалификации всего за несколько месяцев до летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. В соревнованиях приняли участие 621 дзюдоист, представляющий 107 стран.

Турнир Большой шлем Улаанбаатара 2026 на восьми татами на арене AIC Steppe Arenа, в рамках мирового тура IJF и в период квалификации к летним Олимпийским играм 2028 года.

