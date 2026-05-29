В Монголии введены опознавательные знаки для беременных женщин

CentralAsia (MNG) - Национальный центр общественного здравоохранения Монголии объявил в среду, что в рамках усилий по повышению их безопасности и социальной поддержки по всей стране начали использоваться опознавательные знаки для беременных женщин, — передает MiddleAsianNews.

Информационные таблички распространяются через семейные и районные центры здоровья с целью повышения безопасности и благополучия беременных женщин, а также повышения осведомленности и понимания общественности в общественных местах.

По данным центра, инициатива направлена ​​на создание условий, способствующих оказанию надлежащей поддержки и уважению к беременным женщинам в общественных местах, общественном транспорте и сфере услуг.

Предполагается также, что эти знаки помогут информировать окружающих в случаях, когда беременность на ранних стадиях может быть еще не видна.

Чиновники отметили, что эта мера поможет создать более благоприятную и дружелюбную социальную среду для беременных женщин, а также поспособствует их безопасности.

В этой азиатской стране с населением 3.6 миллиона человек рождаемость продолжает снижаться из года в год. Если раньше в среднем рожали 80 000 женщин в год, то, согласно официальным данным, в прошлом году это число сократилось до 54 000.

