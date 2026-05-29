На пути к партнерству между США и Монголией в области критически важных полезных ископаемых, — The National Interest

CentralAsia (MNG) - Северный сосед Китая потенциально может помочь снизить зависимость США и всего мира от важнейших полезных ископаемых Пекина.

Непростые отношения Китая с Тайванем часто попадают в заголовки новостей, в отличие от отношений с Монголией, которые почти никогда не становятся предметом обсуждения. Однако Пекин не рассматривает Монголию просто как еще одного соседа, — пишет Эдвард Оуэн, автор The National Interest.

В своих дневниках, записанных во время работы в Пекине в 1974–1975 годах, Джордж Буш-старший, занимавший тогда пост главы представительства США в Китае, вспоминал поразительное признание Дэн Сяопина. Что касается Монголии, которая до обретения Монголией независимости в 1911 году входила в состав династии Цин, Дэн Сяопин пожаловался Бушу на то, что Россия «несправедливо» отняла Монголию у Китая. Дэн добавил, что, хотя Китай не будет пытаться отвоевать Монголию в ближайшее время, ситуация может измениться «через сто лет».

С момента высказывания Дэн Сяопина прошло полвека, и хотя Пекину уделяется много внимания — и это справедливо — Коммунистическая партия Китая (КПК) придерживается аналогичной экспансионистской позиции в отношении Монголии.

Китайско-монгольский вопрос — это не просто исторический курьез или вопрос внутренних азиатских дел; он имеет большое значение для другого аспекта американо-китайской конкуренции: необходимости развития альтернативных цепочек поставок, которые могли бы заменить нынешнюю монополию Китая на производство и экспорт редкоземельных элементов.

В последние годы китайские ограничения на экспорт редкоземельных элементов и почти полный контроль над мощностями по их переработке вынудили Соединенные Штаты и страны ЕС быстро разработать альтернативные источники поставок и переработки. В ходе этого процесса была упущена возможность сотрудничества Соединенных Штатов с Монголией в разработке и экспорте монгольских запасов редкоземельных элементов.

Китай продолжает агрессивно стремиться к контролю над Монголией не только по упомянутым выше неоколониальным причинам, но и для дальнейшего укрепления своего господства в глобальных цепочках поставок редкоземельных элементов путем интеграции обширных запасов Монголии в свой арсенал добывающих ресурсов.

Монголия, малонаселенная страна с населением 3.5 миллиона человек, расположенная между Россией и Китаем, по оценкам, обладает примерно 17 процентами мировых запасов, уступая только Китаю, доля которого составляет 24 процента. В июне 2023 года Монголия и Соединенные Штаты подписали Меморандум о взаимопонимании, в котором обе стороны «согласились развивать надежные и устойчивые цепочки поставок критически важных минеральных ресурсов в Индо-Тихоокеанском регионе».

За месяц до подписания соглашения президент Франции Эммануэль Макрон посетил Монголию. Часть его визита была посвящена укреплению сотрудничества между французской ядерной компанией Orano и государственным ядерным предприятием Монголии MonAtom в отношении уранового рудника Зөөвч-Овоо на юге Монголии. В январе 2025 года Orano и MonAtom достигли соглашения о совместной разработке Зөөвч-Овоо.

Франция ясно осознала ценность совместной разведки полезных ископаемых в Монголии. Пришло время Соединенным Штатам сделать то же самое, руководствуясь следующими принципами:

Во-первых, Монголия и Соединенные Штаты разделяют общую приверженность конституционному правлению, демократии и свободе слова.

Во-вторых, Монголия обладает значительной долей мировых запасов редкоземельных элементов и получила бы огромную выгоду от их разработки.

В-третьих, Соединенные Штаты сохраняют стратегический интерес в закупке очищенных редкоземельных элементов в странах, не отнесенных к числу стран, вызывающих озабоченность.

Исходя из этих принципов, Соединенным Штатам и Монголии следует рассмотреть следующие направления сотрудничества:

1. Совместная разработка месторождений редкоземельных элементов в Монголии с участием американо-монгольского консорциума компаний.

2. Финансирование Корпорацией развития финансирования (DFC) мощностей по переработке редкоземельных элементов в Монголии в сотрудничестве с Францией, Южной Кореей и другими странами, обладающими соответствующими возможностями.

3. Частичное финансирование Корпорацией развития финансирования (DFC) атомной электростанции в Монголии, что позволит решить долгосрочные проблемы с электроснабжением столицы, Улан-Батора, и переориентировать энергоснабжение Монголии на Россию и Китай.

4. Финансирование со стороны DFC продаж сельскохозяйственной техники американского производства в Монголию, поскольку американская сельскохозяйственная техника является лучшей в своем классе и пользуется большим спросом в Монголии. Дальнейшие продажи укрепят продовольственную безопасность Монголии и поддержат производительную экономику Америки.

5. Разрешение Государственного департамента на создание должностей «Фермер-резидент» и «Житель ранчо-резидент» в посольстве США в Улан-Баторе для предоставления экспертных технических консультаций монгольскому сельскохозяйственному сектору и развития общих культурных традиций верховой езды.

Для того чтобы сотрудничество было долгосрочным и эффективным, Монголия должна обеспечить защиту американских инвесторов и предотвратить их подвергание произвольным ограничениям. В то же время использование финансирования DFC, учитывая его явную поддержку со стороны правительства США, поможет предотвратить нарушения законодательства.

Однако самым большим препятствием для эффективного и реалистичного взаимодействия США и Монголии является попытка Китая превратить Монголию в вассальное государство, полностью зависящее от Китайской Народной Республики. Неоколониальный подход Китая к Монголии вызывает обеспокоенность у иностранных инвесторов в монгольском секторе редкоземельных элементов. Поскольку транспортировка монгольской продукции через Китай является наиболее экономически выгодной, непредсказуемая политика Китая может задержать или конфисковать поставки редкоземельных элементов, предназначенных для таких стран, как США или Япония.

Для противодействия потенциальным антиторговым мерам со стороны Китая следует использовать многонациональные, коалиционные усилия по финансированию и добыче ресурсов. Действительно, Китай продемонстрировал явное стремление к введению карательных мер в отношении американских компаний, стремящихся развивать альтернативные цепочки поставок за пределами отраслей, где доминирует Китай, таких как редкоземельная промышленность.

Однако вероятность применения Китаем подобных карательных мер значительно снижается, если проекты по разработке редкоземельных элементов организуются на многостороннем уровне. Хотя Пекин не стесняется критиковать или применять карательные меры в отношении Соединенных Штатов, вероятность деструктивных действий снижается, если в дело вовлечены такие страны, как Южная Корея или Франция.

Чтобы предотвратить дальнейшее попадание еще одного демократического союзника, лояльного Америке, в руки Китая, США и их партнеры должны объединить имеющиеся институциональные ресурсы с чувством неотложности. В конце концов, в этом процессе можно многое выиграть.

автор: Эдвард Оуэн — старший политический аналитик в Центре азиатских исследований Фонда «Наследие». В своих работах он анализирует деятельность Китая в Юго-Восточной Азии и Латинской Америке.

перевод: MiddleAsianNews

