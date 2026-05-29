Временное торговое соглашение ЕАЭС с Монголией вступит в силу 22 июля

CentralAsia (MNG) - Временное торговое соглашение между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Монголией вступит в силу 22 июля этого года, как недавно объявили министр торговли Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Андрей Слепнев и первый заместитель премьер-министра и министр экономики и развития Монголии Энхбаяр Жадамба.

После вступления соглашения в силу таможенные пошлины по 367 товарным подсубпозициям будут обнулены или снижены для каждой из сторон, говорится в сообщении ЕЭК.

Обе стороны подготовили план действий для обеспечения эффективного выполнения соглашения.

Временное торговое соглашение было подписано в кулуарах заседания Высшего Евразийского экономического совета 27 июня 2025 года в Минске.

Соглашение действует в течение трех лет с возможностью автоматического продления еще на три года.

В течение года после истечения первого трехлетнего срока стороны начнут пересмотр соглашения с целью упрощения процедур и отмены пошлин и других ограничительных правил.

