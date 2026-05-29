Монголия и Люксембург стремятся к углублению сотрудничества в сфере здравоохранения

CentralAsia (MNG) - Министр здравоохранения Батшугар Энхбаяр принял в Пекине посла Великого Герцогства Люксембург в Монголии Роланда Рейланда для обсуждения двустороннего сотрудничества в секторе здравоохранения.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями об итогах текущего сотрудничества и будущих направлениях взаимодействия.

Министр Батшугар выразил благодарность правительству Люксембурга за неизменную поддержку сектора здравоохранения Монголии на протяжении последних 25 лет, подчеркнув его ощутимый вклад в телемедицину, кардиологическую помощь и охрану здоровья матери и ребенка.

По данным Министерства здравоохранения Монголии, одним из конкретных результатов партнерства является проект «Кардиология, кардиохирургия и телемедицина в Монголии», реализуемый с 2022 года, который позволил лечить некоторые заболевания, ранее требовавшие лечения за рубежом, теперь внутри страны.

Стороны также обсудили расширение сотрудничества путем укрепления потенциала в области кардиологической помощи, ускорения создания Национального кардиологического центра, развития телемедицины и расширения совместных проектов и программ в области охраны здоровья матери и ребенка.

