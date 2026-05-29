Axios: США и Иран договорились о 60-дневном перемирии и полной разблокировке Ормузского пролива

CentralAsia (CA) - Представители США и Ирана согласовали проект меморандума о взаимопонимании, который продлит режим прекращения огня на 60 дней и позволит начать переговоры по иранской ядерной программе, сообщили источники Axios.

Вот основные положения этого документа:

Иран обеспечит неограниченный проход через Ормузский пролив — без пошлин и задержаний судов;

Иран полностью разминирует пролив в течение 30 дней, а США постепенно откажутся от морской блокады;

Иран возьмет на себя обязательство не стремиться к созданию ядерного оружия;

США обязуются обсудить смягчение санкций и разблокировку замороженных иранских активов в рамках переговоров;

первым вопросом на переговорах станет утилизация иранского высокообогащенного урана.

По словам собеседников Axios, условия сделки были согласованы еще во вторник, 26 мая. Однако обеим сторонам требовалось одобрение руководства США и Ирана. Позже иранские переговорщики сообщили, что получили необходимые разрешения и готовы подписать меморандум. Официально Иран об этом не сообщал.

В свою очередь переговорщики со стороны США передали президенту Дональду Трампу проект соглашения, но тот пока его не одобрил. «Президент передал посредникам, что ему нужно несколько дней на размышление», — сообщил один из источников Axios.

Tasnim со ссылкой на источник пишет, что сообщения западных СМИ о том, что США и Иран согласовали текст меморандума о взаимопонимании, не соответствуют действительности. По его словам, работа над текстом еще не завершена.

«Согласно информации некоторых западных ресурсов, текст так называемого «меморандума о взаимопонимании» между Ираном и США уже готов и ждет только оглашения. Это не так, текст еще даже не закончен»,— говорит собеседник агентства.

Он добавил, что Иран пока не уведомил представителей Пакистана о завершении работы над документом. «Если бы текст действительно был готов, Иран сообщил бы об этом Пакистану и остальным. До тех пор сообщения западных СМИ не имеют значения»,— передает его слова Tasnim.