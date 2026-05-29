Украина купит у Швеции 20 истребителей Gripen, еще 16 ей подарят

CentralAsia (CA) - В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Швецию обе страны в четверг, 28 мая, объявили о заключении соглашения в сфере противовоздушной обороны.

По условиям соглашения, Украина купит у Швеции 20 многоцелевых истребителей Gripen E/F — на это она планирует направить 2,5 млрд евро из программы кредитной поддержки ЕС. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что стороны рассчитывают, что поставки начнутся с 2030 года.

Также после подписания соглашения на закупку самолетов Швеция намерена передать Украине 16 истребителей Gripen C/D в рамках двусторонней помощи. Ожидается, что их передадут в начале 2027 года.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса сообщил, что Украина вместе с первыми истребителями Gripen получит дальнобойные ракеты Meteor.