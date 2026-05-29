ВОЗ определила методы лечения и потенциальные вакцины от штамма Бундибугйо лихорадки Эбола

CentralAsia (CA) - Всемирная организация здравоохранения рекомендовала отдать приоритет трем экспериментальным методам лечения штамма Бундибугйо вируса Эбола, включая препараты MBP134, мафтивимаб и противовирусный препарат ремдесивир, сообщает Reuters.

В четверг ВОЗ заявила, что лекарственные препараты и другие потенциальные вакцины должны быть оценены в клинических испытаниях для получения данных об их применении.

В настоящее время не существует одобренных вакцин или методов лечения, специально предназначенных для борьбы с болезнью, вызываемой штаммом Бундибугйо.

В целях профилактики экспериментальный пероральный противовирусный препарат обельдесивир компании Gilead был назван приоритетным для применения после контакта с зараженными людьми, хотя его эффективность будет зависеть от эффективного отслеживания контактов.

Среди вакцин наиболее перспективной была признана однодозовая вакцина-кандидат rVSV Bundibugyo, разрабатываемая в рамках Международной инициативы по созданию вакцины против СПИДа. Однако вряд ли препарат будет готов к испытаниям в течение следующих семи-девяти месяцев.

Другой кандидат, ChAdOx1 Bundibugyo, разработанный Оксфордским университетом и Индийским институтом сывороток, может быть доступен для тестирования в течение двух-трех месяцев, хотя для его применения все еще необходимы дополнительные данные.

ВОЗ также рассмотрела потенциальное применение препарата Ervebo, единственной лицензированной вакцины против Эболы, но было заявлено, что ее не следует применять за пределами исследовательских учреждений, поскольку доказательства защиты от штамма Бундибугйо остаются ограниченными и неубедительными.

Советники ВОЗ также рекомендовали оценить эффективность комбинированной терапии с использованием моноклонального антитела в сочетании с ремдесивиром.

Однако меры реагирования на быстро распространяющуюся эпидемию в Демократической Республике Конго отстают на недели, если не месяцы, и не учитывают тысячи людей, которые могут находиться в группе риска. По состоянию на прошлую неделю, было выявлено и отслежено лишь 7% из 1261 человека, идентифицированного как контактное лицо предполагаемых больных лихорадкой Эбола. В среду ВОЗ оценила это число более чем в 2 тыс. человек.

Вспышка, вызванная штаммом вируса Бундибугйо, от которого нет вакцины или лечения, привела к предполагаемым 220 смертельным исходам и 900 случаям заражения, по данным ВОЗ. Она распространилась на Уганду, где зарегистрировано семь случаев заболевания.

Медики сталкиваются с множеством проблем, затрудняющих сдерживание распространения вируса, в том числе с нападениями на медицинские учреждения. К проблемам на местном уровне относятся нехватка основных предметов снабжения, недоверие со стороны населения, а в глобальном масштабе реагирование затруднено выходом США из ВОЗ и сокращением финансирования.

В группе ВОЗ по Африке отмечают, что вирус циркулировал незамеченным в течение шести недель, подтверждено трансграничное распространение. А нехватка тестов для выявления штамма Бундибугйо также стала фактором, задержавшим первоначальное обнаружение Эболы.