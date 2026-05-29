В Латвии утвердили новое правительство. Прежнее ушло в отставку из-за украинских дронов, залетевших на ее территорию

CentralAsia (CA) - Сейм (парламент) Латвии на внеочередном заседании утвердил состав нового правительства. Пост премьер-министра занял Андрис Кулбергс. Он представляет «Объединенный список», который ранее находился в оппозиции.

«Идеологически, исходя из партийного состава, новое правительство является более национал-консервативным», — пишет Delfi.

Прежняя правящая коалиция Латвии распалась из-за политического кризиса, начавшегося после того, как в воздушное пространство страны со стороны России залетели два украинских беспилотника.

Сначала подал в отставку министр обороны Андрис Спрудс. Его обвинили в том, что вооруженные силы не могут обеспечить безопасность страны. Затем в отставку ушла премьер-министр Латвии Эвика Силиня.