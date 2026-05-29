ВОЗ выступила против закрытия границ из-за вспышки Эболы в ДР Конго

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус

CentralAsia (CA) - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает ненужным введение запрета на въезд для прибывающих из Демократической Республики Конго (ДРК) для борьбы с эпидемией лихорадки Эбола. Об этом заявил глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус, комментируя решения властей США и Канады, которые ранее закрыли границы для иностранных граждан, прилетающих из ДРК.

«Запрет на поездки не рекомендуется ВОЗ, потому что он не приносит реальной пользы. Он может задержать распространение на несколько дней, но не более того. Наилучший подход состоит в том, чтобы усиливать меры в самом эпицентре»,— сказал генеральный директор на пресс-конференции в ДРК, куда он прибыл с визитом.

Гебрейесус также указал на скрытую опасность подобных санкций. По его словам, власти стран при введении подобных ограничений по всему миру начинают намеренно скрывать реальные масштабы заражения, чтобы избежать изоляции своего государства со стороны международных партнеров.

Ранее ВОЗ официально признала текущую вспышку Эболы в ДР Конго и соседней Уганде чрезвычайной ситуацией международного значения. По последней информации, в Конго с подозрением на лихорадку скончался уже 221 человек.