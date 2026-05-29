До +40°С ожидается в выходные на юге Казахстана

CentralAsia (KZ) -  С 30 мая по 1 июня на севере, юге, западе Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов прогнозируются дожди с грозами, сообщает «Казгидромет».

По данным синоптиков, 30-31 мая в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Актюбинской и Костанайской областях пройдут сильные дожди, возможен гран и шквалистый ветер. На остальной территории республики будет преимущественно без осадков.

Также по стране ожидаются усиление ветра, на юге – с пыльными бурями.

Повышение температуры воздуха днем ожидается на западе – до +20+25°С, на севере, востоке, в центре – до +23+38°С, на юге – до +30+40°С.

