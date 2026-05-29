Гурбангулы Бердымухамедов почтил память Туркменбаши и проинспектировал строительство мечети в Аркадаге

CentralAsia (TM) -  Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов 27 мая в мечети духовности Туркменбаши в Кипчаке совершил праздничный намаз, ознакомился со строительством мечети в городе Аркадаг, где дал курбанлык-садака.

Госинформагентство ТДХ сообщает, что «с первыми лучами солнца Хаджи Аркадаг прибыл в мечеть Туркменбаши для совершения важного религиозного обряда Курбан байрамы». Затем он вместе с членами Совета старейшин и зарубежными дипломатами направился к месту упокоения первого президента Туркменистана Сапармурата Ниязова.

После этого председатель Халк Маслахаты прибыл к месту строительства новой мечети Аркадага, рассчитанной на 30 тысяч мест. Ему представили схемы системы отопления, виды молитвенных ковров, декоративные надписи, которые будут размещены на стенах здания, особенности минаретов, разновидности мраморных и ковровых покрытий, а также проектные решения, связанные с оформлением михраба. Экс-президент в очередной раз приказал ускорить строительство объектов второй очереди. 

Он рассказал, что в районе Кёши арабскими братьями была построена мечеть «Şehitler», ставшая одной из первых. Затем турецкими братьями была возведена мечеть Эртогрула. Были сооружены также Геок­тепинская мечеть и главная мечеть в Кипчаке. А с накоплением опыта отечественных строителей в столице и велаятах появились новые религиозные сооружения. Бердымухамедов обратился к присутствующим и сказал, что открыт к любым предложениям и идеям относительно проекта и готов их рассмотреть.

