В Узбекистане ощутили землетрясение с эпицентром в Кыргызстане

CentralAsia (UZ) - Сегодня днем в Кыргызстане было зафиксировано землетрясение, подземные толчки от которого ощущались и на территории Узбекистана.

По данным Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС, сейсмособытие произошло 29 мая в 13:15 по ташкентскому времени. Магнитуда землетрясения составила 4,8, глубина очага — 10 километров. Эпицентр находился в Кыргызстане, в 387 километрах к северо-востоку от Ташкента.

Подземные толчки ощущались в отдельных районах Андижанской области. В частности, в Ханабадском, Кургантепинском, Пахтаабадском и Джалакудукском районах сила землетрясения достигала 2 баллов на расстоянии от 114 до 140 километров от эпицентра.