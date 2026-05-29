Министр энергетики Казахстана: Альтернативы КТК нет

CentralAsia (KZ) - Казахстан считает Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) основным каналом поставок нефти за рубеж, рассматривая прочие маршруты лишь как дополнение, заявил министр энергетики страны Ерлан Аккенженов рамках совета руководителей энергетических ведомств стран ЕАЭС, передает «Интерфаксу»

«На сегодняшний момент КТК способен транспортировать 82 млн т нефти, альтернативы этому трубопроводу на сегодняшний момент нет», — сказал он журналистам. По его оценке, в настоящий момент не существует другой трубопроводной системы, способной обеспечить транспортировку нефти из Казахстана на мировые рынки.

При этом, по заверению Аккенженова, для наращивания прокачки российской нефти в Китай через казахстанскую территорию потребуется расширение мощностей трубопровода. Профильные ведомства и компании двух стран планируют решать эту масштабную техническую задачу совместно.

Министр отметил, что тарифы КТК могут быть пересмотрены, однако для этого необходим консенсус акционеров. «Естественно, мы, как ресурсная страна, хотим сохранить действующий тариф, но будем рассматривать это на заседании акционеров», — приводит его слова «Интерфакс-Казахстан».

При этом Аккенженов добавил, что Астана готова рассматривать любые дополнительные маршруты. Министр напомнил, что в настоящее время республика задействует ряд таких маршрутов. К ним относятся трубопровод Казахстан — Китай, транспортировка по Каспийскому морю через территорию Азербайджана, а также направление Актау — Махачкала.

Среди рассматриваемых дополнительных маршрутов есть также маршрут Баку — Супса, добавил Аккенженов. «Тариф не могу назвать, официальных переговоров с азербайджанской стороной не было. Но, опять-таки, повторю — в случае такой возможности Казахстан будет рассматривать любые дополнительные маршруты», — сказал министр.

КТК — основной экспортный маршрут для казахстанской нефти, соединяющий месторождения запада Казахстана и российский шельф Каспия с терминалом в Новороссийске. Протяженность системы — 1,5 тыс. км, мощность прокачки с территории Казахстана достигает 72,5 млн т в год, а через Россию — до 83 млн т.

Нефть с крупнейших месторождений Казахстана — Тенгиз, Кашаган и Карачаганак — поступает по системе КТК на морской терминал под Новороссийском и далее танкерами направляется конечным потребителям. Основные покупатели — страны Евросоюза, в том числе Италия, Франция, Греция и Испания.

Акционерами КТК являются Россия (31%) (из них 24% в управлении «Транснефти», 7% на балансе), Казахстан (20,75%) («КазМунайГаз» — 19%, Kazakhstan Pipeline Ventures LLC — 1,75%), Chevron (15%), LUKOIL (12,5%) и другие.

