Россия ночью атаковала Украину ракетой и более 200 БПЛА

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Российские войска в ночь на пятницу, 29 мая, совершили массированную атаку на ряд регионов Украины. Как следует из сводки Воздушных сил ВСУ в Telegram, северные, южные и восточные регионы страны были атакованы баллистической ракетой «Искандер-М» и 232 ударными БПЛА Shahed, «Гербера», «Италмас» и дронами-имитаторами «Пародия» из Орла, Брянска, Курска, Миллерово, Приморско-Ахтарска и из Гвардейского мыса Чауда в аннексированном Крыму.

По данным ВС ВСУ, силами ПВО были отражены 217 беспилотников. «Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 14 ударных БПЛА в 14 локациях, а также падение сбитых (обломки БПЛА) в 7 локациях», - говорится в сообщении. Место попадания ракеты не уточняется. После публикации ежедневной сводки российская атака продолжилась.

Около 4000 абонентов в Одесской области остались без света

Массированной атаке российских дронов, в частности, подверглась Одесская область. По сообщению главы областной военной администрации (ОВА) Олега Кипера, «силы ПВО уничтожили большинство вражеских целей, однако полностью избежать последствий не удалось». В результате атаки на юге Одесской области из-за повреждения линий электропередач остались без электричества около 4 тысяч абонентов. «К счастью, пострадавших нет. Энергетики уже работают над восстановлением света», - уточнил Кипер в Telegram.

Глава Одесской ОВА также сообщил, что попадание российских БПЛА зафиксировано и в акватории Черного моря - «в три торговых судна под флагами Вануату, Коморских островов и Панамы, которые двигались по украинскому морскому коридору». Возникшие в результате попаданий пожары "ликвидированы силами экипажей", а на одном из судов были ранены двое моряков. «Обошлось без госпитализации, необходимую помощь им оказали на месте. Движение по морскому коридору продолжается», - написал Кипер.

Как ранее сообщали местные власти, целью российских атак стал Измаил в Одесской области, расположенный недалеко от границы с Румынией. Этот крупнейший украинский порт на Дунае часто становится целью атак РФ.