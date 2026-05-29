Министр Ирана Атабак: атаки США и Израиля разрушили промышленную инфраструктуру страны и угрожают региональным торговым коридорам

CentralAsia (CA) -  Министр торговли, промышленности и недропользования Ирана Мохаммад Атабак на заседании Евразийского экономического союза в Астане  прокомментировал атаки США и Израиля на Иран.

По словам Атабака, удары по городской и гражданской инфраструктуре, объектам здравоохранения и фармацевтической отрасли, а также по жизненно важным транспортным и энергетическим объектам привели к разрушению промышленной инфраструктуры страны.

Он заявил, что последствия атак «являются не просто военным преступлением», а также привели к сбоям в процессах производства и экспорта. Кроме того, по его словам, удары сделали небезопасными региональные транспортные и торговые коридоры.

«Также были поставлены под угрозу коридоры и маршруты поставок товаров по всему региону. Эти коридоры являются жизненно важными артериями региона и играют ключевую роль в развитии торговли и промышленности, обеспечении экономического роста, создании рабочих мест, увеличении доходов населения, снижении уровня бедности и социального неравенства в странах региона», - сказал он.

