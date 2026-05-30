Делегация ЕС в Монголии отметила День Европы 2026 года в городе Дархан. Фото

CentralAsia (MNG) - Как сообщает MiddleAsianNews, День Европы 2026 года впервые отметили за пределами столицы, города Улаанбаатара.

Делегация Европейского союза в Монголии отметила День Европы 2026 года 23 мая в городе Дархан – это историческое событие, впервые проведенное за пределами столицы. Празднование на площади Дружбы собрало тысячи жителей аймака Дархан-Уул и гостей из соседних провинций на целый день, посвященный культуре, образованию, спорту и общению, четко дав понять: наше партнерство с Монголией распространяется на все уголки страны.

Яркий фестиваль под открытым небом на площади Дружбы

Площадь Дружбы превратилась в оживленный фестиваль под открытым небом в европейском стиле, где более 70 стендов демонстрировали многообразие Европы и ее партнерство с Монголией. На стендах-участниках были представлены государства-члены ЕС, международные организации, проекты, финансируемые ЕС, культурные учреждения, образовательные учреждения, включая программы обучения в Европе, и частные компании. Посетители дегустировали блюда со всей Европы, знакомились с культурными представлениями и узнавали о стипендиальных и обменных программах в области образования, энергетики, охраны окружающей среды, государственного управления и гражданского общества. Делегация также выражает глубокую признательность студентам-волонтерам, которые в течение дня выполняли функции информационных сотрудников и переводчиков, демонстрируя энтузиазм молодежи Дархана в отношении международного взаимодействия.

Презентация фрески «Мы можем творить»

22 мая делегация ЕС создала новую общественную фреску в рамках кампании «Мы можем творить», проводимой организацией Global Gateway. Настенная роспись воспевает партнерство и дружбу между Европейским союзом и Монголией, подчеркивая важность устойчивого лесопользования, расширения прав и возможностей женщин, вовлечения молодежи, продвижения лесопромышленных профессий и более экологичного городского развития. Эта работа, несущая в себе идею о том, что лесное хозяйство развивает реальные навыки, обеспечивает стабильный источник дохода, укрепляет сообщества и способствует оздоровлению окружающей среды, а не просто дает обещания на будущее, отражает креативность, уверенность и солидарность молодого поколения Монголии.

В качестве наглядного выражения партнерства Global Gateway в Монголии, фреска символизирует долгосрочную приверженность ЕС устойчивой инфраструктуре, лесному хозяйству, чистой энергии и инклюзивному развитию за пределами столицы, а также добавляет новую культурную достопримечательность в город Дархан.

Соревнования по баскетболу 3х3 зарядили публику энергией

В рамках Дня Европы 2026 также состоялся турнир по баскетболу 3х3 для молодежи в возрасте от 15 до 18 лет, который привнес в фестиваль динамичную спортивную атмосферу и объединил молодое поколение.

Высокопоставленные гости и почетные участники

Мероприятие почтили своим присутствием Её Превосходительство Ина Марчюлоните, посол Европейского союза в Монголии, первый заместитель премьер-министра Монголии и министр экономики и развития Энхбаяр Жадамба, заместитель премьер-министра Номтойбаяр Нямтайшир, председатель Постоянного комитета Парламента государственной структуры, член Парламента Жавхлан Болд, министр промышленности и минеральных ресурсов Дамдинням Гонгор, министр окружающей среды и изменения климата Сандаг-Очир Цэнд, председатель Хурала Гражданского представительства Дархан-Уул Янжмаа Алтангэрэл, губернатор аймака Дархан-Уул, и мэр города Дархан Азжаргал Болдбаатар, а также почетные послы и почетные консулы, представляющие 17 государств-членов.

Укрепление партнерства между ЕС и Монголией

Послы 21 государства-члена ЕС провели встречи высокого уровня с парламентом, правительством Монголии и международными партнерами в Улаанбаатаре.

После знаменательного празднования Дня Европы в городе Дархан – впервые ежегодное мероприятие вышло за пределы Улаанбаатара – послы и представители 21 государства-члена ЕС продолжили эту традицию в столице Монголии, проведя насыщенную программу встреч на высоком уровне 25 и 26 мая 2026 года.

В ходе визитов были задействованы парламент, кабинет министров, ключевые министерства, представители делового сообщества и международные партнеры, а обсуждения проходили по общей теме: как углубить и расширить совместную работу ЕС и Монголии. Демократическое управление, «зеленый» переход, устойчивое развитие и экономическое партнерство — это не отдельные темы. Они отражают отношения, которые за многие годы значительно расширились по масштабу и амбициям.

25 мая 2026 г.: Парламентские и министерские встречи

Председатель Бямбацогт Сандаг приветствовал послов и поздравил ЕС с проведением Дня Европы в городе Дархан провинции Дархан-Уул впервые в истории. Он подчеркнул важность законодательного сотрудничества в расширении двусторонних связей во всех секторах, отметив, что Парламент Монголии (Великий Государственный Хурал) поддерживает 19 активных групп дружбы с государствами-членами ЕС и институтами ЕС.

Спикер изложил свое видение «хорошего парламента», ориентированного на укрепление парламентской демократии, обеспечение участия общественности в законодательном процессе и восстановление доверия к парламенту. Он выразил большую заинтересованность в изучении опыта ЕС и государств-членов в области открытого и прозрачного законотворчества, а также в сотрудничестве в разработке законодательных мер реагирования на дезинформацию — проблему, которую он назвал растущей глобальной проблемой.

Спикер Бямбацогт также поднял вопрос о положении примерно 65 000 граждан Монголии, проживающих, обучающихся и работающих в настоящее время в странах-членах ЕС, и призвал к смягчению визовых условий и более сбалансированным торговым отношениям. Посол Ина Марчюлионите, выступая от имени ЕС, подчеркнула приоритеты сотрудничества, включая поддержку в преддверии предстоящих выборов в Монголии, в частности, в вопросах устойчивости к дезинформации и кибербезопасности, и отметила твердую заинтересованность ЕС в продвижении Закона о лесном хозяйстве и достижении конкретных результатов на 17-й Конференции сторон Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием. Она также затронула проблемы инвестиционного климата, включая необходимость прогресса в создании международных арбитражных рамок.

«У Монголии есть надежные партнеры в Европейском союзе, и подобные визиты позволяют нам воплотить это партнерство в жизнь», — заявила посол Европейского союза в Монголии Ее Превосходительство Ина Марчулионите.

