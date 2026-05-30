Прямой поезд из Москвы в Душанбе возобновит курсирование после шести лет перерыва

CentralAsia (TJ) - Прямой поезд «Москва – Душанбе» начнет курсировать в июне после шестилетнего перерыва. Об этом сообщили в пресс-службе «Российских железных дорог» (РЖД).

Железнодорожное сообщение между столицами двух стран возобновлено по просьбе Таджикистана и по согласованию с Казахстаном и Узбекистаном.

Поезд №423/424 формирования ГУП «Рохи Охани Точикистон» («Железные дороги Таджикистана») будет ходить один раз в две недели. Время в пути составит около четырёх суток.

Из Душанбе поезд будет отправляться по воскресеньям с 21 июня в 03:25 (по местному времени) и прибывать на Павелецкий вокзал Москвы по средам в 22:08. Из Москвы будет отходить по четвергам с 25 июня в 6:05 и прибывать в Душанбе по понедельникам в 02:48 (по местному времени).

Маршрут поезда охватит территории Таджикистана, Казахстана, Узбекистана и России. Остановки для посадки и высадки пассажиров предусмотрены в городах Бухара, Нукус, Кунграт, Кандыагаш, Актобе, Илецк, Оренбург, Самара, Сызрань, Пенза, Ряжск и других населенных пунктах.

Билеты из Душанбе уже доступны для покупки, продажи билетов из Москвы начнутся в ближайшее время.

В РЖД напомнили, что прямое пассажирское железнодорожное сообщение между Душанбе и Москвой было приостановлено в марте 2020 года в связи с COVID-19. Сейчас между Россией и Таджикистаном курсируют три поезда формирования ГУП «Рохи Охани Точикистон»: Куляб – Волжский, Душанбе – Волжский и Худжанд – Волжский.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения