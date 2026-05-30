Россия отозвала посла из Армении для консультаций

CentralAsia (CA) - Посол России в Армении Сергей Копыркин вызван в Москву для консультаций «в связи с шагами армянского руководства по сближению с Евросоюзом, наносящими ущерб взаимодействию в рамках ЕАЭС».

Соответствующее уведомление утром 30 мая распространил МИД РФ, не уточняя каких-либо подробностей.

Отзыв посла для консультаций — один из дипломатических способов продемонстрировать недовольство. Такой шаг приводит к символическому понижению уровня отношений между двумя странами — пока посол находится за пределами страны, ее интересы представляет временный поверенный с ограниченными полномочиями.

29 мая пресс-служба Кремля опубликовала совместное заявление президентов России, Беларуси, Кыргызстана и Казахстана в связи с подготовкой Армении к вступлению в Евросоюз. В документе говорится, что такие шаги несут серьезные риски для Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Лидеры государств также призвали Ереван как можно скорее провести референдум о вступлении в ЕС или сохранении членства в ЕАЭС.

В конце 2025 года Армения и ЕС подписали повестку стратегического партнерства, которая предполагает развитие отношений страны с блоком в областях демократии и верховенства права, реформах правосудия, прав человека, социально-экономического развития. Президент России Владимир Путин заявлял, что Ереван не может состоять в двух союзах одновременно.