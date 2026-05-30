Reuters: на месторождении Тенгиз в Казахстане произошла авария

CentralAsia (KZ) - 26 мая на месторождении Тенгиз в Казахстане произошла авария, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли. По их информации, из-за этого нефтедобыча на объекте резко упала — вместо прежних 125 тыс. т она теперь составляет от 5 тыс. до 10 тыс. т.

На восстановление объемов добычи нефти требуется около недели, уточнили собеседники Reuters. Они добавили, что из-за аварии были сокращены отгрузки топлива через Каспийский трубопроводный консорциум — основной канал экспорта казахстанской нефти.

Оператор месторождения Тенгиз — компания «Тенгизшевройл». Основные доли принадлежат американским Chevron (50%) и ExxonMobil (25%), а также казахстанской «КазМунайГаз» (20%). Большая часть экспорта нефти из Казахстана приходится на Каспийский трубопроводный консорциум.

В начале года отгрузки нефти из Казахстана через КТК осложнились из-за атак на танкеры, законтрактованные участниками консорциума, в том числе американской Chevron. В Минэнерго республики заявили, что готовы рассмотреть дополнительные маршруты экспорта помимо КТК.

