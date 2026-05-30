Пассажирский автобус протаранил шесть автомобилей в США, погибли пять человек, более 30 пострадали

- 17:36, 30 мая 2026
CentralAsia (CA) - Пять человек погибли и 34 получили ранения в результате столкновения автобуса с шестью легковыми автомобилями в городе Квантико, штат Вирджиния США, сообщает CNN.
По информации представителя полиции штата Мэтта Демлейна, погибшие люди находились не в автобусе. Трое из 34 человек, доставленных в местную больницу, получили серьёзные травмы, двое находятся в критическом состоянии.
В полиции сообщили, что расследование обстоятельств аварии продолжается. Национальный совет по безопасности на транспорте направил на место группу для проведения расследования причин столкновения.
Кому принадлежал автобус, попавший в аварию, и куда он направлялся, пока не выяснили.
По данным департамента транспорта Вирджинии, часть магистрали перекрыли.