Пассажирский автобус протаранил шесть автомобилей в США, погибли пять человек, более 30 пострадали

CentralAsia (CA) - Пять человек погибли и 34 получили ранения в результате столкновения автобуса с шестью легковыми автомобилями в городе Квантико, штат Вирджиния США, сообщает CNN.

По информации представителя полиции штата Мэтта Демлейна, погибшие люди находились не в автобусе. Трое из 34 человек, доставленных в местную больницу, получили серьёзные травмы, двое находятся в критическом состоянии.

В полиции сообщили, что расследование обстоятельств аварии продолжается. Национальный совет по безопасности на транспорте направил на место группу для проведения расследования причин столкновения.

Кому принадлежал автобус, попавший в аварию, и куда он направлялся, пока не выяснили.

По данным департамента транспорта Вирджинии, часть магистрали перекрыли.