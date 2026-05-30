Уран из Ирана можно хранить в Казахстане, – глава МАГАТЭ

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси

CentralAsia (KZ) - Генеральный директор Международного агенства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что низкообогащённый уран из Ирана можно было бы хранить в Казахстане, сообщает Financial Times.

По его словам, возможность размещения материала в Казахстане обсуждалась во время его встречи с президентом Касым-Жомартом Токаевым в Астане.

«У нас есть место, где его можно безопасно хранить», – сказал Гросси в интервью британской газете, уточнив, что «банк» такого урана есть в Казахстане.

Он добавил, что, по его мнению, это может быть приемлемо как для США, так и для Ирана. Однако судьба запасов будет решаться только по итогам переговоров по ядерной программе, которые должны последовать за подписанием меморандума о взаимопонимании между этими странами.

Газета отметила, что судьба 440 кг иранского урана, обогащённого до 60-процентной чистоты, – один из самых острых вопросов в закулисных переговорах между Вашингтоном и Тегераном о сделке, которая положит конец американо-израильской войне против Ирана. Президент Дональд Трамп потребовал, чтобы уран вывезли из республики.

Предполагается, что эти 440 кг находятся под завалами трёх основных иранских ядерных объектов – в Натанзе, Фордо и Исфахане, которые США разбомбили после того, как ненадолго присоединились к 12-дневной войне Израиля против республики в июне прошлого года. Этого количества достаточно для производства примерно 10 единиц оружия, если обогатить уран до 90%.

Трамп заявлял, что июньские удары «уничтожили» ядерную программу Ирана. Но эксперты говорят, что до тех пор, пока у Ирана есть запасы, сохраняется угроза того, что он может попытаться создать ядерное оружие, если решит это сделать. В распоряжении республики, которая настаивает на том, что ее программа направлена на мирные гражданские цели, также имеется более 9000 кг урана, обогащённого до гораздо более низкого уровня.

Рафаэль Гросси и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретились в Астане 26 мая. Глава государства заявил о твёрдой приверженности Казахстана и впредь вносить практический вклад в международные усилия по укреплению ядерной безопасности и межгосударственного доверия. В этом контексте Касым-Жомарт Токаев вновь подтвердил готовность нашей страны, исключительно в порядке доброй воли, содействовать разрешению ситуации вокруг иранской ядерной программы при наличии соответствующих международных договорённостей.

