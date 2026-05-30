Суд в Кении приостановил проект США по размещению пациентов с Эболой

CentralAsia (CA) - Суд в Кении временно заблокировал план США по размещению американцев, инфицированных вирусом Эбола, в полевом госпитале на территории страны, сообщает The Washington Post.

Согласно постановлению работа объекта будет приостановлена до рассмотрения дела по существу 2 июня. Иск против проекта подала правозащитная организация Katiba Institute, заявившая о рисках для общественного здоровья и нарушении конституционных процедур. Суд запретил властям Кении допускать на территорию страны лиц, подвергшихся воздействию вируса или инфицированных им, до вынесения окончательного решения.

Полевой госпиталь на 50 мест был создан при поддержке США на авиабазе Лайкипия. Вашингтон планировал направлять туда американских граждан, контактировавших с заболевшими Эболой в Демократической Республике Конго и Уганде. В случае ухудшения состояния пациентов предполагалось перевозить в специализированные медицинские центры в Европе.

План администрации президента США Дональда Трампа вызвал критику со стороны кенийских медиков и общественных организаций. Они заявили, что размещение такого объекта может повысить риски распространения заболевания в стране, где случаи Эболы официально не зарегистрированы.

По состоянию на 25 мая в Конго было выявлено более 900 предполагаемых случаев заболевания лихорадкой Эбола, у 101 человека заражение подтвердилось. По данным ВОЗ, в ходе нынешней вспышки лихорадки зафиксировано как минимум 220 предполагаемых случаев смерти.

ВОЗ не считает закрытие границ эффективной мерой для сдерживания вспышки Эболы в ДР Конго, заявил накануне глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, запрет на въезд способен лишь ненадолго затормозить распространение вируса — максимум на несколько дней.

Гебрейесус подчеркнул, что более действенными остаются своевременное введение санитарных ограничений, выявление заболевших и помощь регионам, где зафиксирована вспышка.