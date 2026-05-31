В Монголии дали «зеленый свет» электрокарам

CentralAsia (MNG) - Кабмин решил, который призван стимулировать использование машин на батареях. По оценкам, к 2030 году в Монголии спрос на электромобили достигнет 50 000 единиц, — сообщает MiddleAsianNews.

28 мая премьер-министр Монголии Учрал Ням-Осор активизировал реализацию «зеленой» резолюции по снижению топливно-энергетической зависимости, выслушал предложения частного сектора и предприятий и урегулировал ряд вопросов.

Торгово-промышленная палата Улаанбаатара представила программу развития инфраструктуры для электромобилей.

По оценкам, в течение двух лет в Улаанбаатаре и других регионах будет построено около 500 зарядных станций для экологически чистых электромобилей. До начала COP-17 будет построено 40 зарядных станций. К 2030 году в Монголии будет потребность в 50 000 электромобилей. По оценкам, за пять лет удастся сократить потребление топлива на 300 миллионов литров и сэкономить $200 млн.

Поэтому важно, чтобы эта работа осуществлялась совместно частным сектором, а не одной компанией. Она полностью открыта для заинтересованных предприятий и компаний. Торгово-промышленная палата Улаанбаатара послужит мостом и платформой для налаживания связей, заявила Хаш-Эрдэнэ Батцэнгэл, исполнительный директор палаты.

Хаш-Эрдэнэ Батцэнгэл

В рамках программы в этом году планируется установить 80 зарядных станций для электромобилей в Улаанбаатаре и 30 в сельской местности. Она отметила, что необходимо определить, в каких местах в столице и в сельской местности следует установить зарядные станции.

95 процентов граждан, владеющих электромобилями, заряжают их дома. Если за счет частных инвестиций будет построено 500 зарядных станций, будет внедрена интеллектуальная система оплаты, которая сделает ночную зарядку дешевле. По оценкам, водители электромобилей будут экономить около ₮7 млн в год.

Премьер-министр Монголии Учрал подчеркнул, что частный сектор будет поддержан, а подготовка к зиме будет завершена летом, и поручил Министерству финансов принять решение о финансировании за счет налоговой льготы в размере одного процента, подписать контракты и начать строительные работы к 5 июня, а также незамедлительно определить 80 мест для размещения объектов в столице и Министерстве дорог и транспорта.

«На трассе Замын-Үүд — Улаанбаатар также должна быть "зеленая станция", включающая в себя комплексную инфраструктуру, такую ​​как зарядные устройства для электромобилей, кафе, ресторан, магазин и т. д. Если этим займется частный сектор, мы окажем ему поддержку посредством налоговой политики. Мы готовы предоставить землю», — подчеркнул премьер-министр.

Губернатор столицы и мэр Улан-Батора Пүрэвдагва Бяруузана заявил, что в Улаанбаатаре зарегистрировано 804 тысячи автомобилей, из которых 0,2% — электромобили. Необходимо увеличить количество электромобилей. Мы рады сотрудничать с частным сектором и будем оказывать ему поддержку. Он отметил, что в сотрудничестве с Министерством дорог и транспорта в кратчайшие сроки будут определены 80 мест для парковки электромобилей.

Более 100 компаний также выразили заинтересованность в строительстве хранилищ энергии и солнечных электростанций в пяти местах в рамках «Зеленой резолюции по снижению зависимости от топлива и энергии», утвержденной правительством 29 апреля 2026 года.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения