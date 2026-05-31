Трамп ужесточил условия соглашения с Ираном, - The New York Times

CentralAsia (CA) -  Президент США Дональд Трамп ужесточил условия потенциального соглашения о прекращении войны в Иране и направил обновленный документ Тегерану, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По данным Axios, Трампа не устроили пункты об утилизации запасов обогащенного урана в Иране и лимитах на его дальнейшее производство. Кроме того, президент США захотел скорректировать формулировки, регулирующие возобновление судоходства в Ормузском проливе, заявили источники портала.

Документ, как ранее сообщали американские СМИ, уже был согласован переговорщиками двух стран. Он должен закрепить базовые условия прекращения огня, а обсуждение деталей страны собираются отложить на последующие раунды переговоров.

