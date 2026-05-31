Вашингтону следует сотрудничать с тюркскими государствами, - Real Clear World

CentralAsia (CA) - В начале этого месяца, за тысячи километров от Вашингтона, в историческом городе Туркестан на юге Казахстана, на Шелковом пути, состоялась важная встреча, на которую мало кто из американских политиков обратил внимание. Лидеры Организации тюркских государств (ОТГ) собрались, чтобы обсудить широкий круг геополитических, технологических и экономических вопросов. Вашингтону следует обратить на это внимание. Об этом в издании Real Clear World написал старший научный сотрудник Института Хадсона Люк Коффи.

Организация тюркских государств (ОТГ) — это межправительственная группа, объединяющая этнически тюркские страны Евразии. Идея более тесного сотрудничества между тюрками была выдвинута тогдашним президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в 2006 году. В 2009 году она была институционализирована как Тюркский совет, а в 2021 году переименована в Организацию тюркских государств. Сегодня ее полноправными членами являются Турция, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. Туркменистан, Венгрия и де-факто Турецкая Республика Северного Кипра являются наблюдателями.

На первый взгляд, значение этой группы может быть неочевидным. Однако более внимательный взгляд раскрывает другую картину. Члены OTГ расположены в самом сердце Евразийского континента, на пересечении важнейших мировых торговых и транзитных путей. Они также владеют крупными запасами нефти, газа и критически важных минеральных ресурсов. Вместе страны и наблюдатели OTГ представляют примерно 175 миллионов человек и более 2,4 триллиона долларов совокупного ВВП, что ставит тюркский мир в один экономический класс с несколькими странами G20.

Даже это не отражает в полной мере потенциальное влияние OTГ. Помимо членов и наблюдателей OTS, десятки миллионов других тюркских народов, от Балкан до западного Китая и российской Арктики, обращаются к этим государствам за культурным вдохновением и политическим влиянием.

Стремление к более тесному сотрудничеству между тюркскими государствами неудивительно. На протяжении десятилетий, а в некоторых случаях и столетий, язык, культура и самобытность большей части тюркского мира ограничивались Российской империей, а затем и Советским Союзом. Русификация использовалась как инструмент политического контроля на большей части тюркского мира, подавляя местные языки, историю и культуру в тех местах, где тюркская самобытность существовала веками.

После обретения независимости в 1991 году этнически тюркские бывшие советские государства при поддержке Турции заново открыли и укрепили свою тюркскую идентичность. Это включает в себя продолжающиеся в некоторых странах усилия по переходу от кириллицы к латинскому алфавиту, а также соглашение о едином тюркском алфавите из 34 букв . Это также включает в себя восстановление доминирования исконных тюркских языков в государственном управлении и бизнесе и углубление сотрудничества с другими тюркскими странами.

До недавнего времени сотрудничество между тюркскими государствами было относительно скромным и в основном ограничивалось культурными и экономическими связями. Но повестка дня становится все более амбициозной. В настоящее время в рамках ОТГ обсуждаются вопросы искусственного интеллекта , упрощения таможенных и торговых процедур, региональной взаимосвязи и транспортных коммуникаций. Даже в сфере безопасности Азербайджан предложил провести совместные военные учения для государств-членов ОТГ в конце этого года.

В эпоху конкуренции между великими державами это имеет важное значение для Соединенных Штатов. Поскольку администрация Трампа уделяет приоритетное внимание диверсифицированным и надежным источникам критически важных полезных ископаемых , тюркский мир становится все более важным для интересов США. По всей Евразии Россия, Китай, Иран и Индия максимально усиливают свое влияние. Тем временем тюркские страны, расположенные в самом сердце Евразии, пытаются сбалансировать свои отношения с этими крупными державами, сохраняя при этом свой суверенитет. Вашингтон должен рассматривать ОТГ как все более важный полюс силы, способный помочь ослабить влияние Пекина и Москвы.

К счастью, администрация Трампа имеет все возможности, чтобы воспользоваться этим шансом. В ноябре 2025 года президент Трамп провел в Белом доме первый в истории саммит C5+1 с лидерами пяти центральноазиатских государств (четыре из которых являются тюркскими). ​​Он расширил экономические связи с такими странами, как Казахстан и Узбекистан, и пригласил обе страны на предстоящий саммит G20 . Его администрация помогла заключить мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией, которое может открыть новые торговые пути через Средний коридор и глубже проникнуть в тюркский мир. Он также поддерживает тесные отношения с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, чья страна остается движущей силой углубления тюркского сотрудничества.

Госсекретарю Марко Рубио следует развить этот успех, организовав саммит США-ОТС. Как минимум, он должен пригласить генерального секретаря ОТГ Кубаничбека Омуралиева в Вашингтон для проведения встреч на высоком уровне с американскими официальными лицами.

В условиях новой эры соперничества великих держав Америке необходимы надежные партнеры, гарантированный доступ к энергоносителям и важнейшим полезным ископаемым, а также безопасные торговые пути по всей Евразии. Организация тюркских государств может помочь обеспечить все три составляющие. Вашингтон больше не может позволить себе игнорировать это.

Люк Коффи — старший научный сотрудник Института Хадсона. В своей работе в Институте он занимается анализом вопросов национальной безопасности и внешней политики, уделяя особое внимание Европе, Евразии, НАТО и трансатлантическим отношениям.