Во Франции задержали 416 человек во время погромов после победы ПСЖ в Лиге чемпионов

CentralAsia (CA) - Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что во время беспорядков, которые начались после победы футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов, было задержано 416 человек, 283 из них были задержаны в Париже, передает Le Figaro.

Фанаты жгли автомобили, велосипеды, мусорные контейнеры, громили витрины магазинов, а также забрасывали сотрудников полиции пиротехникой и петардами, писала газета. Погромы торговых точек произошли в пятнадцати городах страны, уточнил Нуньес.

Глава МВД рассказал, что семь сотрудников полиции получили ранения. Один из них находится в тяжелом состоянии. Ранее сообщалось о как минимум двоих пострадавших среди болельщиков. Один из них чуть не утонул в Сене, другой — получил ножевое ранение.

«Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов обыграл лондонский «Арсенал». Команда выигрывает турнир второй год подряд.