Украинские дроны атаковали несколько регионов России. В Саратове горит НПЗ, в Ростовской области — топливное хранилище

CentralAsia (CA) -  Украинские беспилотники в ночь на 31 мая атаковали Саратовскую область, повреждены объекты гражданской инфраструктуры, сообщил глава региона Роман Бусаргин. 

Телеграм-каналы опубликовали фотографии и видео пожара в Саратове. По данным анализа издания Astra, в городе горит нефтеперерабатывающий завод. О пожаре на НПЗ также пишет украинский телеграм-канал Exilenova+. 

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что девять районов региона попали под атаку беспилотников. Всего было уничтожено более 50 дронов. В Матвеево-Курганском районе из-за падения обломков дрона загорелось «топливное хранилище частного предприятия», обеспечивающего производителей сельскохозяйственных товаров. Жителей близлежащих частных домов эвакуировали. В поселке Матвеев Курган в результате атаки беспилотников повреждены аптека, два магазина и автомобиль. 

Беспилотники также атаковали предприятие на территории Уржумского района Кировской области, сообщил глава региона Александр Соколов. Там начался пожар, жертв и пострадавших нет. О каком предприятии идет речь, губернатор не уточнил. 

Минобороны РФ отчиталось, что за ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 216 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Саратовской областями, Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Азовского моря.

