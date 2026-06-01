В Венгрии монгольские школьники отметили День алфавита. Фото

CentralAsia (MNG) - Как пишет MiddleAsianNews, монголы всегда стремились к тому, чтобы их дети, где бы они ни жили и ни работали в мире, изучали родной язык и не забывали свою культуру. Фактически, монгольские школы для детей создаются почти в каждой стране, где проживают монголы. Одна из таких школ — это школа «Гүем» в венгерской столице. Интересно, что «Гүем» — это уникальный монгольский термин, обозначающий детеныша ирвэса (снежного барса).

Посольство Монголии в Венгрии в сотрудничестве со школой «Гүем» успешно организовало Фестиваль алфавита и церемонию закрытия учебного года. В церемонии приняли участие 24 ребенка из школы «Гүем», в том числе 11 детей из филиала в городе Мор (Mór).

Школа «Гүем» стремится предоставить монгольским детям, живущим вдали от своей родины в Венгрии, возможность овладеть родным языком и грамотой, а также познакомиться с монгольской культурой и наследием, что является поистине ценным начинанием.

В школе занятия проводятся каждую субботу и не только дают детям языковые и литературные навыки, но и помогают им понять монгольскую жизнь, историю, культуру, мораль и национальную гордость, а также поддерживают способность детей, выросших за границей, мыслить, общаться и выражать себя на монгольском языке.

В нынешней ситуации, в связи с растущей потребностью в предоставлении стабильных, доступных и качественных образовательных услуг монгольским детям, проживающим за рубежом, школа «Гүем» поэтапно развивается как онлайн-школа. Это предоставит монгольским детям, живущим по всему миру, возможность непрерывно получать образование на родном языке и знакомиться с культурой без ограничений по пространству и времени.

Посол ЭНХТАЙВАН Нямцэрэн присутствовал на мероприятии и выступил с ободряющей речью перед детьми. Посол выразил благодарность основателю школы «Гуэм», учительнице ЭНЭРЭЛ Бат-Очир, и ее команде, а также выразил готовность к дальнейшему расширению сотрудничества и поддержке сохранения и развития родного языка и национальной культуры монгольских детей, проживающих в Венгрии.

Мы не можем забыть госпожу Энэрэл, основательницу этой школы. ЭНЭРЭЛ Бат-Очир является основателем и директором Монгольского общинного школьного центра Гүем, который работает в Венгрии и стремится передать родной язык и культурное наследие монгольским детям за рубежом. Она — эксперт в области образования с многолетним опытом подготовки учителей и разработки учебных программ.

Она была названа одним из ведущих экспертов в рамках проекта «Диаспора 100» платформы Lambda Global, который чествует выдающихся монголов, прославляющих свою страну во всем мире и вносящих позитивные изменения в свои сообщества.

