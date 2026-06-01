Замечательные новости для буддистов в Монголии, Бурятии, Калмыкии и Тывы

CentralAsia (MNG) - Самолет ВВС Индии с мощами Будды приземлился в Монголии, — передает MiddleAsianNews.

30 мая 2026 года ВВС Индии доставили священные реликвии Будды в Монголию. Для перевозки реликвий, которые будут выставлены на всеобщее обозрение с 1 по 10 июня, использовался транспортный самолет ВВС Индии.

В сообщении на X ВВС Индии заявили: «Индийский самолет Ил-76 (Гаджрадж) стал символом культурной дипломатии и непреходящего цивилизационного влияния Индии, доставив 30 мая 1926 года священные реликвии Будды из Дели в Монголию. Почитаемые во всем буддийском мире как символы мудрости, сострадания и просветления, эти святые реликвии имеют глубокое значение для Монголии. Их экспозиция еще больше укрепляет многовековую духовную связь между Индией и Монголией – странами, объединенными общим наследием буддизма. Для индийских ВВС эта миссия несла не только бесценные реликвии, но и веру, наследие и дружбу через континенты».

Индийская делегация, перевозящая святые реликвии двух главных учеников Будды, Архада Шаарийбуу (Арханта Сарипутры) и Архада Монголжийбуу (Арханта Маудгальяяны), пробудет в Монголии 10 дней.

Выставка, организованная под эгидой Министерства культуры правительства Индии, пройдет с 1 по 10 июня. Ожидается, что тысячи верующих, буддийских монахов, ученых и духовных последователей со всей Монголии придут почтить память реликвий во время этого мероприятия.

Эта инициатива была предпринята по особому указанию премьер-министра Нарендры Моди в рамках продолжающихся усилий Индии по углублению цивилизационных и духовных связей с Монголией, страной, которую часто считают «духовным соседом» Индии в буддийском мире.

Священные реликвии хранятся в чайтье Санчи Вихар в штате Мадхья-Прадеш и происходят из исторической ступы Санчи, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО и одного из самых почитаемых центров буддийского наследия в мире.

Это не первый случай, когда Индия делает подобный жест через свое буддийское наследие. В 2024 году святые реликвии были отправлены в Таиланд в рамках аналогичной инициативы. Монголия знаменует собой вторую подобную международную выставку, подчеркивая растущее использование Индией общего духовного наследия как инструмента культурной дипломатии. Визит проходит в то время, когда Индия продолжает укреплять свои связи с буддийскими странами с преобладающим буддийским населением и буддийским наследием, что является стратегической нитью, проходящей через всю ее более широкую соседскую и культурную дипломатию в Азии.

