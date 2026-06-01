экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Самые распространенные имена для детей в Монголии

CentralAsia (MNG) -  Нацстаткм представляет самые популярные имена для детей, — передает MiddleAsianNews.

Самыми популярными именами для девочек по всей стране являются Мишээл, Амин-Эрдэнэ, Нандин-Эрдэнэ, Номин-Эрдэнэ и Энхжин , а самыми популярными именами для мальчиков — Ананд, Тэмүүлэн, Төгөлдөр, Билгүүн и Эрхэс.

36.1 процента, или 1.3 миллиона человек от общей численности населения нашей страны, составляют дети в возрасте от 0 до 17 лет. Из них 51.2 процента — мальчики и 48.8 процента — девочки.

В 2025-2026 учебном году в дошкольных и общеобразовательных учреждениях обучалось в общей сложности 1 миллион 78.7 тысяч детей.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com