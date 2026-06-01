Самые распространенные имена для детей в Монголии

CentralAsia (MNG) - Нацстаткм представляет самые популярные имена для детей, — передает MiddleAsianNews.

Самыми популярными именами для девочек по всей стране являются Мишээл, Амин-Эрдэнэ, Нандин-Эрдэнэ, Номин-Эрдэнэ и Энхжин , а самыми популярными именами для мальчиков — Ананд, Тэмүүлэн, Төгөлдөр, Билгүүн и Эрхэс.

36.1 процента, или 1.3 миллиона человек от общей численности населения нашей страны, составляют дети в возрасте от 0 до 17 лет. Из них 51.2 процента — мальчики и 48.8 процента — девочки.

В 2025-2026 учебном году в дошкольных и общеобразовательных учреждениях обучалось в общей сложности 1 миллион 78.7 тысяч детей.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения