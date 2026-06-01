Британская армия и монгольская армия совместно вносят активный вклад в миротворческие операции

По информации MiddleAsianNews, исполняющий обязанности командующего силами UNFICYP бригадный генерал Пэт Аллен (британская армия) выступил на мероприятии «Уроки, извлеченные из опыта и передовые методы в миротворческих операциях: международное сотрудничество во имя мира», организованном Министерством обороны и Министерством иностранных дел.

В ходе выступления бригадного генерала Пэта Аллена и обсуждения основных тем были затронуты следующие ключевые уроки для укрепления международного сотрудничества и повышения эффективности миротворческих операций:

Современные вызовы : Было отмечено, что миротворческие операции становятся все более рискованными и многогранными. Они требуют не только прекращения огня, но и всеобъемлющего мандата для защиты гражданского населения и обеспечения стабильности.

: Было отмечено, что миротворческие операции становятся все более рискованными и многогранными. Они требуют не только прекращения огня, но и всеобъемлющего мандата для защиты гражданского населения и обеспечения стабильности. Цель презентации : Поделиться передовым опытом, который может быть реализован на тактическом уровне, опираясь на опыт миротворческих сил ООН на Кипре (UNFICYP) и международную практику.

: Поделиться передовым опытом, который может быть реализован на тактическом уровне, опираясь на опыт миротворческих сил ООН на Кипре (UNFICYP) и международную практику. Международное сотрудничество и обмен опытом : было подчеркнуто, что миротворческие операции не являются результатом усилий отдельных стран, и что обмен знаниями и передовым тактическим опытом между многонациональными военными и полицейскими силами имеет важное значение для успеха миссии.

: было подчеркнуто, что миротворческие операции не являются результатом усилий отдельных стран, и что обмен знаниями и передовым тактическим опытом между многонациональными военными и полицейскими силами имеет важное значение для успеха миссии. Женщины, мир и безопасность (Women, Peace and Security (WPS)) : Была подчеркнута стратегическая важность увеличения участия женщин и укрепления их роли в миротворческих операциях. Были высоко оценены усилия Монголии в этом направлении, а также способность женщин-миротворцев выстраивать отношения и укреплять доверие с местными общинами.

: Была подчеркнута стратегическая важность увеличения участия женщин и укрепления их роли в миротворческих операциях. Были высоко оценены усилия Монголии в этом направлении, а также способность женщин-миротворцев выстраивать отношения и укреплять доверие с местными общинами. Непрерывная подготовка и обучение для выполнения миссий: была отмечена важность обмена информацией на тактическом уровне и обеспечения координации между военными и полицейскими компонентами при выполнении мандатов ООН с учетом реальных условий, встречающихся в полевых условиях.

Великобритания последовательно поддерживает Вооруженные силы Монголии в их активном участии в миротворческих операциях в горячих точках мира и в достойном исполнении своих обязанностей. Эта дискуссия является важным стимулом для расширения оборонных связей между двумя странами, особенно для развития многосторонних механизмов обеспечения региональной безопасности.

Великобритания продолжает поддерживать активный вклад Монголии в миротворческие операции по всему миру и ее цели в области женщин, мира и безопасности, поскольку Монголия отмечает 20-летие развертывания женщин-миротворцев и начало многонациональных миротворческих учений Khaan Quest.

Вооруженные силы Соединенного Королевства и Монголии имеют долгую историю активного и совместного участия в миротворческих операциях ООН. Военное сотрудничество между двумя странами развивалось тесно, главным образом в рамках Миссии ООН по поддержанию мира в Южном Судане (UNMISS) и международной операции в Афганистане.

В рамках операции ООН в Южном Судане британские инженерно-медицинские бригады исторически действовали в том же районе, что и монгольский пехотный батальон. Монгольские бойцы тесно сотрудничали, обеспечивая безопасность и защиту британской базы.

Лучшие молодые офицеры Монголии обучаются и совершенствуют свои навыки в Королевской военной академии Сандхерст в Соединенном Королевстве, а также в других престижных военных училищах.

Ранее, в рамках операции «Решительная поддержка» и Международных сил содействия безопасности (ISAF) в Афганистане, войска обеих стран бок о бок обеспечивали безопасность Кабульского международного аэропорта и других стратегических объектов.

Это партнерство между вооруженными силами двух стран вносит значительный вклад в обеспечение глобальной безопасности и стабильности и является важной опорой двусторонних оборонных отношений.

