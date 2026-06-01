Памятная монета «Чингисхан», выпущенная с использованием современной технологии Smart minting Ultra High Relief

CentralAsia (MNG) - Позолоченная бронзовая скульптура «Чингисхан», созданная по инициативе президента Монголии Хүрэлсүха Ухнаа для популяризации славы Чингисхана во всем мире, была открыта Банком Монголии в марте 2025 года в Национальном музее Чингисхана. Об этом сообщает MiddleAsianNews.

Памятная монета «Чингисхан», созданная по оригинальному эскизу лауреата Государственной премии, заслуженного художника и скульптора Болда Лувсана, была официально представлена ​​28 мая.

На церемонии открытия присутствовали президент Банка Монголии Наранцогт Санжаа, вице-президент Энхтайван Ганболд, лауреат Государственной премии и заслуженный художник-скульптор Болд Лувсан, члены Профессионального совета Казначейского фонда и представители Монгольской нумизматической ассоциации.

Памятная монета «Чингисхан» выпускается в шести вариантах с использованием современной технологии Smartminting Ultra High Relief и доступна в серебряном исполнении весом 1 унция, 5 унций и 1 кг, а также в золотом исполнении весом 0.5 грамма, 1 унция и 1 кг.

Кроме того, на оборотной стороне серебряной монеты весом 1 унция, а также золотых монет весом 0.5 грамма и 1 унция используется технология гильоширования — техника, широко применяемая в часовой промышленности, — которая создает тонкий узор и блестящий эффект на монете.

В ходе церемонии открытия президент Банка Монголии Наранцогт Санжаа заявил, что Великая Монгольская империя, основанная великим хааном Чингисханом, известным как «Человек мира», установила «Монголын их амар амгалан» («Pax Mongolica») и оказала значительное влияние на торговлю, культурные связи, платежи, а также на развитие науки и культуры, связывающих Запад и Восток. Он отметил, что эта монета является ценным историческим, коллекционным и сувенирным наследием, ценность которого со временем будет только расти.

Кстати, Банк Монголии ежегодно выпускает памятные монеты, посвященные определенным темам, историческим годовщинам и важным событиям, используя новейшие передовые технологии. Эти монеты уникальны по дизайну и оформлению, выпускаются ограниченными тиражами, что делает их ценными инвестиционными и коллекционными предметами.

Подробная информация о памятных монетах, продаваемых Казначейством Монгольского банка, доступна на сайте erdenesiinsan.mn.

