Мероприятие «Американские дни: 250-летие независимости» состоится на главной площади Улаанбаатара. Видео

CentralAsia (MNG) - Это особое мероприятие организовано Посольством США в Монголии и Американской торговой палатой в Монголии в ознаменование 250-летия Соединенных Штатов и прочного партнерства между США и Монголией. Здесь будут работать киоски с американской едой и напитками, проводиться культурные и развлекательные шоу, спортивные турниры и выставки американских брендов, — информирует MiddleAsianNews.

«Мы с нетерпением ждём встречи со всеми вами на Днях Америки: праздновании 250-летия свободы 6 и 7 июня на площади Сүхбаатара!» — написал посол США Ричард Буанган.

«Присоединяйтесь к нам на Днях Америки, публичном праздновании 250-летия Соединенных Штатов Америки и укрепления дипломатических отношений, экономического и торгового партнерства между США и Монголией. Приглашаем вас посетить стенды наших участников и компаний-партнеров, чтобы познакомиться с их деятельностью, гостеприимством и услугами» — написала Американская торговая палата.

4 июля 2026 года будет отмечаться 250-летие независимости Соединенных Штатов (полуторавековое юбилей). Эта историческая годовщина отмечается по всей Америке, а в Монголии в июне проходят крупные культурные, исторические и общественные мероприятия.

Американский уличный праздник: 3 и 4 июля 2026 года через платформы America250 одновременно пройдут публичные торжества с живой музыкой и местной едой по всей территории Соединенных Штатов.

Выставки Национального архива: Национальный архив Соединенных Штатов в Вашингтоне, округ Колумбия, гастролирует по стране с передвижной выставкой «Документы, которые создали нацию», на которой представлены редкие и ценные исторические артефакты, включая оригинал Декларации независимости и проект Конституции с пометками Джорджа Вашингтона.

Смитсоновский институт: В рамках проекта «Наше общее будущее: 250» его музеи представляют специальные выставки и культурные программы, посвященные достижениям Соединенных Штатов, урокам истории и ценностям демократии.

Движение «Подари 4 июля»: развернулся призыв сделать 4 июля крупнейшим днем ​​благотворительности и волонтерской работы в истории США.

